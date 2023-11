Liikumisaasta kutsub novembris reketimänge avastama

„Novembris, kui ilmad lähevad külmemaks ja õhtud pimedamaks, on ennast palju raskem motiveerida uksest välja astuma ja õues liikuma. Seepärast aitame inimestel avastada enda jaoks mängu- ja liikumisrõõmu siseruumides,“ ütles liikumisaasta projektijuht Janne Tomberg. „Teaduslikult on tõestatud, et harjumuseks kujunevad lihtsamini tegevused, mis pakuvad rõõmu ja annavad positiivse emotsiooni. Reketialad pakuvadki põneva mängu ja lõbusa ajaveetmise kõrval märkamatult tervisele vajalikku füüsilist koormust. Lisaboonusena saab turgutada ka ajutööd ning toetada oma vaimset tervist mängimise juurde kuuluva sotsiaalse suhtluse kaudu,“ lisas Tomberg.