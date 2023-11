Eesti ettevõtteid võivad oodata ees hiiglaslikud andmekaitsetrahvid

Isikuandmete kaitsele keskendunud Eesti iduettevõtte GDPR Register juht Krete Paal sõnas, et andmekaitse üldmääruse (GDPR) trahve ei ole Eestis siiani suudetud rakendada väärteomenetluse eripärade tõttu. “See lubas ettevõtetel ja riigiasutustel andmekaitsega seotud otsuseid edasi lükata kulude ja riskide ebaproportsionaalse suhte tõttu. Kaotajaks on paraku jäänud inimesed, kelle privaatsust andmekaitse üldmäärus kaitseb,” sõnas Paal.

“Need on konkreetsed asjad, mida inspektsioon oma järelevalvemenetlustes küsib ja see on neile indikaatoriks, kas asutuses või ettevõttes on andmetega seonduv läbimõeldud ja kaardistatud. Kui küsitud andmeid ei ole andmetöötlejal ette näidata, on see inspektsiooni jaoks signaaliks põhjalikumaks uurimiseks,” viitas Paal Andmekaitse Inspektsiooni seisukohale.