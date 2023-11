USA turud jätkavad langust, ka Euroopa on leidnud oma suuna

SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur kirjutab, et turud on hakanud mõistma, mida tähendab see, kui keskpangad jätavad intressid sedavõrd kõrgetele tasemetele pikemaks ajaks ning milline saab olema selle mõju majandusele. Kolmanda kvartali tulemuste avaldamine ei ole seni veel märkimisväärset mõju avaldanud USA aktsiaturgude langusele, samal ajal kui viiest suurest kolm on oma tulemused juba avaldanud. Vaatamata rohketele hukkunutele Israeli ja Hamasi sõjas, saab baasstsenaariumi kohaselt olema Lähis-Ida konfliktil piiratud mõju ülemaailmsetele finantsturgudele.

Kuigi nii USA Föderaalreservi kui ka Euroopa Keskpanga juhid ei ole välistanud ka edasisi intressimäärade kergitamisi inflatsiooniga võimlemiseks, on turgudel arusaam, et neid enam ei tule. Teisel pool ookeani leidis viimane baasintresside tõstmine aset septembris ja ootuste kohaselt ei ole sellele lisa tulemas kolmapäevasel Fed´i kohtumisel. Turu hindade alusel on oodata intressimäärade languse algust alles järgmise aasta keskpaigas. See tähendaks, et USA majandus peab kaheksa kuud kannatama viimase 22 aasta kõrgeimaid intressimäärasid. Eks ole näha, kuidas maailma suurim riik sellega toime tuleb, kuid vaadates sealsete aktsiaturgude liikumist, ei näi investorid üleliia optimistlikud antud stsenaariumi osas olevat. Sarnane käekäik tõotab tabada ka euroala. Erinevalt USA-st, ennustavad turud siinseks rahapoliitika leevendamise alguseks järgmise aasta kevade keskpaika, kuid ka see tähendaks, et eelseisvad kuus kuud tuleks elada euroala ajaloo kõrgemate intressimääradega. „Higher for longer“ tähendusest aru saamise tulemusel on Stoxx 600 selle aasta kasv taandunud vaid 1.5 protsendini varasema 11 protsendi juurest.