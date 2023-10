Südamekodu ja kirik tihendavad koostööd

"Pärast koroonaaja lõppu jäi Paide hooldekodus hingehoiu teema soiku. Seda enam tunnen rõõmu, et Paide Südamekodu nüüd ise meie poole pöördus, et paremini koostööd teha," tunnistas ta.

Tšumakovi sõnul on oluline, et inimene, kes hingehoidu pakub, oleks selles pädev. "Tänapäeval saab hingehoidu õnneks kursustel õppida. Oskust omandamata võib inimene kasu asemel hoopis kahju teha," märkis vaimulik.

Ta lisas, et hingehoid on vaimuliku töö osa olnud juba sajandeid. Ise on ta sellega kokku puutunud 30 aastat, pakkudes abivajavale inimesele tuge ja mõistmist sõltumata tema maailmavaatest või usutunnistusest.

Hingehoid

Igas kannatusrohkes eluolukorras, kriisis, raskelt haigestununa, vanusest või puudest tuleneva abituse tõttu, elust lahkumisel ja leinas peab inimene saama väärikalt koheldud ja abistatud, olla lohutatud, mõistetud ja toetatud.

Hingehoidja

aitab leida hingerahu, elujulgust ja lootust

on kuulaja ja lohutaja

toetab haigusest põhjustatud kriisis

toetab surijaid ja tema lähedasi

toetab leinajaid

peab jumalateenistusi ja usulisi talitusi või inimese soovil võtab kontakti sobiva vaimulikuga

Hingehoid tähendab tuge ja mõistmist, elujulguse ja lootuse otsimist ka lootusetuna tunduvas olukorras.

Hingehoiu aluseks on kristlik inimkäsitlus, mille kohaselt inimene on jagamatu tervik. Sama oluline kui hoolitseda füüsilise poole eest, on hoolitsemine vaimse ja hingelise tasakaalu eest. Hingehoid on osa tööst, mida tehakse inimese kui terviku nõustamiseks ja hoidmiseks. Hingehoid on kannatavale inimesele toeks olemine lähtuvalt abivajaja enda vajadustest ja veendumustest.

Hingehoidja on isik, kes lisaks teoloogilisele haridusele on saanud erilise ettevalmistuse aitamaks haigeid, kriisis olevaid või surevaid inimesi. Lisaks hõlmab hingehoidja töö inimese sügavalt eksistentsiaalseid ja vaimseid vajadusi. Hingehoidja austab inimväärikust, usulisi veendumusi ja inimõigusi inimese taustast, väärtushinnangutest või maailmavaatest olenemata.

Ehkki hingehoidjaga saab arutleda ka religioossetel teemadel, ei ole hingehoid misjoni ega kuulutustöö. Oluline on see, mis inimesega toimub ja kuidas ta ise seda tajub.

Hingehoidja ülesanne on vähendada haigustest, õnnetustest, leinast või mõnest elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi kahjulikke kõrval- ja järelmõjusid ning aidata inimesel mõista oma praeguse ja tulevase seisundi tähendust oma elus kui tervikus.

Haigus või füüsilised kannatused võivad põhjustada kriisi enesehinnangus, identiteedis, suhetes või maailmavaates. Hingehoidja võib olla toeks nende protsesside mõistmisel, lahendamisel ja mõtestamisel. Oluline on seejuures see, et hingehoidlik vestlus ja tugi toimuvad abivajaja enda tingimustel ja rütmis. Hingehoidliku vestluse vundamendiks on vaikimiskohustus ja konfidentsiaalsus.