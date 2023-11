Sõeluuringu kutse saanud naisi oodatakse rinnavähi uuringule

Registreerimisel küsitakse sünniaastat ja isikukoodi ning palutakse teavitada, et soovite registreerida rinnavähi sõeluuringule. Osalemine on Teile tasuta ja uuringu eest tasub Tervisekassa.

Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervete, ilma kaebuste ja sümptomiteta naiste uurimiseks. Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule naisi vanuses 50–68 aastat kaheaastase intervalliga. Regulaarne terviseuuring võimaldab anda naisele kinnituse heast tervisest ning on väga vajalik võimalike haiguste varaseks tuvastamiseks – rinnavähki on võimalik avastada enne, kui haigus on tekitanud kaebusi ja organismis levima hakanud.