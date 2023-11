Paides tehakse algust kodaniku kolmapäevadega

"Kutsume kõiki huvilisi kodaniku kolmapäevadel mõtteid vahetama selle üle, milline on hea ja hooliv elukeskkond, mis motiveerib inimesi oma kodukandi arengus kaasa lööma ja mis võimalused selleks on," ütles Paide kogukonnaringi eestvedaja Martha-Beryl Grauberg, kelle sõnul saab kogukonnaringis kuulda lähemalt Paide ägedatest algatustest ning nende taga seisvate inimeste kogemustest.

Kogukonnaringis õpitakse läbi arutelude, mis on riigi ja mis omavalitsuse vastutusala ning kuidas kogukonna väljakutsetele lahendusi leida. Kogukonnaringis osalejad saavad teadlikumaks ka sellest, kuidas võtta valimistel läbimõeldumaid seisukohti, kuidas oma headest algatusest meedias rääkida ja milliseid võimalusi pakub Euroopa Liit.

Kursus "Kodaniku ABC" alustab Wabakohvikus kolmapäeval 8. novembril kell 17.30-19.30 ning ühtekokku toimub neli kohtumist (8.11, 15.11, 22.11 ja 29.11). Ühe õpiringi kestus on neli akadeemilist tundi, õppekava kogumaht on 16 akadeemilist tundi. Kodaniku kolmapäevadel osalemine on tasuta.