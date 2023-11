Tänava remont läheneb lõpusirgele

Vabaduse tänav uueneb kogu pikkuses Tallinna tänavalt kuni raudteejaama parklani ligikaudu 300 meetri ulatuses. Tööd maksavad ligi 470 000 eurot, ehitaja on Tartumaa ettevõte Kivipartneri OÜ. Lepingu järgi peaks Vabaduse tänaval tööd tehtud olema selle kuu keskpaigaks. Töödest johtuvalt on tulnud nii Vabaduse tänava ääres elavatel inimestel kui ka sedakaudu liikujatel arvestada sellega, et autoga seal sõitma ei pääse ja tänaval toimetavad vaid ehitusega seotud masinad.