Poepidajad tervitavad pisisentide kaotamist sularahaga arveldamisel

Järva tarbijate ühistu juhatuse liige Tiiu Lunts ütles, et inimesed saavad ühe- ja kahesendiseid valdavalt poest vahetus­rahana, kuid kasutavad neid ise ostmisel väga vähe. Mündid on rahakotis tülikad, kipuvad kaotsi minema ja nende ostujõud on väike. «Selle asemel et neid ringluses hoida, pistetakse sendid pigem hoiupõrsasse või annetuskastidesse,» märkis ta.

Nii on poepidajad Luntsi sõnul sageli olukorras, kus peavad ühe-, kahe- ja ka viiesendiseid euromünte pangast juurde tellima, sest kassapidajal on kohustus ostjale täpne summa tagasi anda. «Paraku on müntide juurdetellimine pangast ettevõtjale kulu, sest teenus maksab. Kui see kulu ära jääks või väheneks, oleks see meile igal juhul positiivne,» lausus ta.