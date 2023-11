Novembrist algama pidanud hundijaht lükkub edasi

Keskkonnaameti sõnul on nad koostamas otsust hundijahi korraldamiseks käesoleval jahiaastal. Eelnõu on valmis ja see on saadetud tutvumiseks erinevatele huvirühmadele. Tagasisidet oodatakse hiljemalt 6. novembriks. Seejärel vaatab Keskkonnaamet laekunud ettepanekud läbi ning vajadusel võtab neid arvesse küttimise korraldamisel. Huvirühmade kaasamine on Keskkonnaameti selgituse põhjal vajalik selleks, et võimaldada ühiskonnal kaasa rääkida olulise suurkiskja ohjamisel ja kaitsel.