Naised Köögis pühendavad Väätsa kontserdi meestele

Kontserttuur nimega "Kas armastus käib kõhu kaudu?" annab värvika pildi meestest läbi naiste silmade ja südame. See jõuab novembris Kuressaarde, Keilasse ja Väätsale. See on kontsert, kus on nii muhedat huumorit kui ka sügavmõttelist elutunnetust. Laulude vahele pajatavad naised lugusid elust enesest.