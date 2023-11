Hobikokk, kelle pärast muudeti saate reeglit

Kersti Jaanhold leidis MasterChefi saatest endale uue lemmikroa, mida külalistele pakkuda. See on Mihkel Heinmetsa forelli või lõhe crudo.

Veel aasta tagasi toimetas Kersti Jaanhold Pärnu Circle K teenindusjaamas kuumade viinerisaiade ja tortiljadega ning juhatas kütusetankla igapäevatööd. Ta poleks osanud uneski näha, et ühel heal päeval hakkavad tema kulinaarseid oskusi hindama tippkokad ning tema suurest kirest saab teada kogu Eesti. Nüüd on see juhtunud, sest menuka telesaate «MasterChef Eesti» teise hooaja kahes avasaates oli Kersti Jaanholdil au tele­ekraanil kokata.