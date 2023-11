Linn läheb jalgpallihalli hankega teisele ringile

Spordikeskuse juhatuse liige Indrek Kivimäe ütles, et kahjuks ei jäänud neil tõepoolest midagi muud üle, kui hange nurjunuks lugeda. "Saime neli pakkumust ja kõik need ületasid olemasolevat kolme miljonit suures ulatuses. Nii palju ei suudaks me kuskilt raha juurde kraapida," selgitas ta.

Küll aga ei tähenda see Kivimäe sõnul, et Paide linn loobuks jalgpallihalli ehitamisest. "Ma tean, et mitu kohalikku omavalitsust ootavad Paide rahast loobumist nagu šaakalid. On jõukamaid omavalitsusi, kel oleks kohe raha juurde panna ja nad ehitaks halli nipsust valmis, kui vaid riigiosa õnnestuks kätte saada," rääkis ta.