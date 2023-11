Väätsa lastehommikul hoiti mardikombeid au sees

Väätsa rahvamaja juhataja Rait Pilipenko ütles, et lapsed valmistasid oma kätega paberkottidest toredad maskid, millega uks taha ilmudes keegi neid ära ei tunne. "Kui eelmisel korral oli meil teemaks halloween, siis nüüd rääkisime ja lugesime eestlastele omasematest mardipäeva kommetest," sõnas ta.

Rahvamaja perenaise Made Piho ütles, et seekord küpsetasid lapsed ahjus viinereid ja kaerapätsikesi. "Need olid imelihtsad. Iga laps saab kodus nende valmistamisega ka ise hakkama. Koostises olid vaid banaan ja klaas kiirkaerahelbeid. Lapsed möksisd need kokku ühtlaseks massiks, veeretasid käte vahel pallikesed ja küpsetasid ahjus kuldpruuniks," selgitas ta. Kes soovib, võib veel erinevaid marju või šokolaaditükikesi ka sisse pista. "Meie panime šokolaad ja kõigile maitses väga hästi," täheldas Piho.