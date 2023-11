Kaitseväe Akadeemia uus õppehoone sai nurgakivi

„Rõõm on tähistada nurgakivipanekut nii olulisele hoonele nagu seda on Kaitseväe Akadeemia õppehoone. Kuid majast endast tähtsam on alati sisu – juba lähitulevikus hakkavad siin haridust saama meie veeblid, aspirandid ja parameedikud ning pärast sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse valmimist saab Raadist terviklik õppelinnak, kus toimub suur osa meie kaitseväelaste väljaõppest,“ ütles RKIKi lõuna portfellijuht Peeter Karja.