Kaitseliidu sünnipäevanädal keskendub Tartule

Tänavu on Kaitseliidu sünnipäeva nädala kesksed ettevõtmised koondatud Tartusse. Alates esmaspäevast kaunistavad linnapilti Kaitseliidu lipuvärvid kõigil linnabussidel koos Ukraina värvidega. Samuti on Kaitseliidu lipukestega dekoreeritud Tartu kesklinna valgusmastid. Tartu kaubamaja piirkonna suurtel ekraanidel püüab pilku Kaitseliidu 105.aastapäeva tervitus.

„Mul on hea meel, et Kaitseliidu sünnipäeva nädala keskmeks on seekord Tartu,“ ütles Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi. „Minu kaitseväeline karjäär algas ju Tartumaal aastal 1990 siinse Kaitseliidu algatajana. Minu jaoks on sümboolne, et organisatsiooni 105. aastapäeva tähistan ma koos kaasvõitlejatega siinsamas viimast korda Kaitseliidu ülemana“, lisas kindral.

Eeloleval laupäeval , 11.novembril saab Tartu Raekoja platsil alates kella kümnest näha Kaitseliidu tehnika-ja relvanäitust. Seejärel esineb Pärnumaa maleva orkester vigurmarssimise ehk Tattoo etendusega. Kell kolm pärastlõunal asetatakse pärjad ja meenutatakse langenud kangelasi Vabadussõja mälestusmärgi Kalevipoeg juures. Kaitseväe Akadeemia muuseumis Riiamäel on reedel ja laupäeval vaadata näitus „Kaitseliit 105- vorm ja viis“. Vanemuise Kontserdimajas toimub 11.novembril Kaitseliidu ülema pidulik kontsert-vastuvõtt.

Kaitseliidu aastapäevaks on valminud lavastuslik dokumentaalfilm „Pitka Legend“ esimese Eesti admirali, Kaitseliidu looja Johan Pitka elust ja tema ajastust. Filmi režissöör on Ain Mäeots ja see linastub Apollo kinodes.

Tallinnas Kaitseväe kalmistul meenutatakse reedel, 10. novembril kõiki endisi Kaitseliidu ülemaid.