Täna toimub selle aasta viimane E-smaspäev

„Seekordne E-smaspäev on küll taas kõigi aegade suurim, tuues 24 tunni jooksul erakordseid pakkumisi, kuid meie prioriteet on, et iga inimese ostukogemus oleks laitmatu,“ ütles E-smaspäeva korraldaja, Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Pöörame palju tähelepanu osalevate veebipoodide hinnakujundusele, kliendisuhtlusele, tarnekiirusele ja kõigele muule, mis tagab turvalise ning mugava ostuteekonna.“