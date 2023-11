Tööinspektsioon vastab: millised on töötaja eelised ametiühingu liikmena?

Ametiühing on iseseisev omaalgatuslik ja vabatahtlik isikute ühendus, mille eesmärgiks on töötajate töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine. Ametiühingud on oma seaduslikus tegevuses sõltumatud ning igaühel on õigus ametiühinguid asutada ja nendega ühineda.