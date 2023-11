Viis valdkonda, kus induktsioonitehnoloogia toob murrangu

Induktsioon pakub traditsiooniliste soojuse tootmise meetodite ees mitmeid eeliseid, näiteks on see kiirem, täpsem ja efektiivsem.

Induktsioonpliit

Tõenäoliselt kõige tuntum induktsioonitehnoloogia kasutusala on köök. Induktsioonpliidid teevad võrreldes elektri- ja gaasipliitidega toiduvalmistamise kiiremaks ja tõhusamaks. Induktsioonpliit reageerib operatiivselt temperatuuri muutustele ja soojendab toitu väga kiiresti, vähendades sellega nii aja kui ka energiakulu. See on ka tunduvalt ohutum kui teised pliiditüübid, sest pliidiraud lakkab töötamast kohe, kui pott või pann on pliidilt eemaldatud. Lisaks on nende lame pind kergemini puhastatav.

Kirurgilised seadmed

Meditsiinis on olulised kriteeriumid täpsus, steriilsus ja kiirus. Kirurgilisi tööriistu tuleb arstlikeks protseduurideks kiiresti kuumutada, mistõttu kasutatakse meditsiinivaldkonnas valdavalt induktsioonitehnoloogiat ning aina enam arendatakse uusi seadmeid, mis põhinevad induktsioonil.

Kiirrongid

Võib tunduda üllatav, aga just kiirrongid kasutavad laialdaselt induktsioonitehnoloogiat. Induktsiooniga luuakse magnetväli, mis võimaldab rongidel rööbaste kohal hõljuda. See vähendab hõõrdumist ja tagab rongile suure kiiruse. Maailma uuemate kiirrongide kiirus on vahemikus 400-600 kilomeetrit tunnis.

Kuumutatava tubaka seade

Kuumutatava tubaka erinevus tavasigarettidest on see, et esimene ei tekita põlemisprotsessi ning tubaka kuumutamiseks kasutatakse just induktsioonitehnoloogiat. Traditsioonilised sigaretid põletavad tubakat, vabastades palju kahjulikke kemikaale. Induktsioon võimaldab tubakat kuumutada, mis tähendab võrreldes sigaretisuitsuga 95% ulatuses väiksemas koguses kahjulikke aineid.

Juhtmevaba telefonilaadija