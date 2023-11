Kreditex ja Ühisraha: täidame kõik oma kohustused investorite ja klientide ees

„Ühisraha laenuportfelli maht on ligi 9 miljonit eurot ning kogu investoritelt kaasatud raha on tagatud laenude ja muude varadega,“ selgitas Ühisraha OÜ juhatuse liige Jekaterina Rozenštrauch. „Investorid saavad kõik raha lähtuvalt lepingutest tagasi. Kreditex ja Ühisraha on maksujõulised ning täidavad oma kohustused partnerite ees. Laenuvõtjad saavad ja peavad jätkama oma kohustute täitmist AB Kreditexi ja Ühisraha OÜ ees lähtuvalt lepingutest, selleks takistusi ei ole.“