Tartus arutletakse teaduse keskkonnamõju ja selle vähendamisvõimaluste üle

Teadmiste loomisega kaasnev keskkonnamõju võib avalduda näiteks energiakuluna, mida on vaja laboriseadmete käitamiseks või arvutusvõimsuse kasutamiseks. Tartu Ülikooli rakubioloogia professori Toivo Maimetsa sõnul tuleb nii laboriteadustes kui ka meditsiinipraktikas arvestada energiakulu kõrval rohkete ühekordse plasti jäätmetega, mida on keeruline käidelda ja mille taaskasutusvõimalused on läbi uurimata.

Keskkonnajälg on ka sotsiaal- ja humanitaarteadustel ja mäluasutuste tööl. Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse juhi Margit Kelleri sõnul kutsutakse konverentsil muu hulgas mõtlema teadustöö protsessist laiemalt. „Teaduse keskkonnajälg tekib juba uurimisküsimuse püstitamise etapis. Oluline pole ju mitte ainult see, kuidas ja kui säästlikult me teadust teeme, vaid ka see, mida ja miks me uurime,“ selgitas Keller. Kas kestlikum teadustöö on võimalik? See küsimus ei köida üksnes teadlasi ja teadusasutusi, vaid üha enam ka teadusrahastajaid.