Riigiprokuratuur saatis kohtusse „Jokkeri“ kuritegeliku ühenduse süüdistuse

Süüdistuse kohaselt lõi Valeri Ramjalg nn „Jokkeri“ kuritegeliku ühenduse, värbas sinna liikmeid ja juhtis kuritegeliku ühenduse tööd. Taivo Havamile esitati süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises ja sinna liikmete värbamises ning Keijo Jaanup, Ergo Haab, Oliver Lääts, Marko Jegorov, Marko Orav, Andre Ojakäär, Dmitry Cherevko ja Margus Lumi said süüdistuse kuritegelikku ühendusse kuulumises. Andre Ojakääru ja Marko Jegorovit süüdistatakse ka kehalises väärkohtlemises, Oliver Läätse süüdistatakse väikeses koguses narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises, Ergo Haabi karistuse kandmisest kõrvale hoidumisest ja Dmitry Cherevkot kindlustuskelmuses.

Riigiprokurör Raigo Aasa sõnul tegutses kuritegelik ühendus süüdistuse järgi vähemalt 2013. aasta esimesest poolest. „Kuritegeliku ühenduse eesmärk oli süüdistuse kohaselt suunatud eelkõige varavastaste- ja majanduskuritegude toimepanemisele. Küll aga viitavad kogutud tõendid ka sellele, et kuritegeliku ühenduse püsivuse ja autoriteedi tagamiseks pandi toime ka vägivallakuritegusid. Süüdistuse kohaselt tegutses kuritegelik ühendus läbi oma liikmete nii Eestis kui ka Soomes ja omas mõlema riigi kuritegelikus maailmas ka autoriteeti. Kümnest süüdistatavast kaheksa viibivad praegu vahi all ja kuritegudega saadud tulu konfiskeerimise tagamiseks on arestitud enam kui 400 000 euro väärtuses vara,“ ütles Aas.