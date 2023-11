Autoralli Eesti meistrivõistluste hooaeg pakkus põnevust viimase etapini

„Eesti autoralli meistrivõistluste äsja lõppenud hooaja võib lugeda edukaks. Uus punktisüsteem, mille kohaselt saab klassi (v.a. EMV1) siseselt katsevõidu teeninud võistleja ühe lisapunkti, pani juba hooaja avarallil võistlejad iga punkti nimel täiendavalt pingutama. Ning võitlus absoluutarvestuse võidu nimel püsis kuni viimase rallini, mis lisab alati põnevust nii võistlejatele kui pealtvaatajatele. Sel hooajal ei olnud meil kalendris küll ühtki uut korraldajat, kuid rõõm on tõdeda, et pealtvaatajaid on raja ääres jälle rohkem. Nüüd on aeg hooaeg kokku võtta, teha parendusi ning valmistada uueks hooajaks. Loodame 2024. aasta kalendri avaldada hiljemalt novembri keskpaigaks,“ võttis hooaja kokku Eesti Autorspordi Liidu rallikomitee esimees Emilia Abel.