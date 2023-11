Kaubaveo maht Eesti sadamates langes 2023. aasta üheksa kuuga 31%, Eesti raudteedel 42%

Energia, transpordi, IT ja majutusstatistika tiimijuht Piret Pukk ütles, et Eesti sadamate ja raudtee kaubavedusid on koos vaadeldud, kuna need veod on ajalooliselt suuresti üksteisest sõltunud. Neid kahte sidunud transiitvedu on aga kokku kuivamas ning uute kaubavoogude liikumist raudteedele ei ole toimunud. Samuti ei ole sadamatel lihtne leida käitlemiseks uusi kaubavoogusid.

Kuigi sadamate ning raudteeveod võivad olla omavahel seotud, ei ole raudteeveosed otse kajastatavad sadamate kaubavedudena, eriti arvestades seda, et neid ühendanud transiitveoste osatähtsus on märkimisväärselt vähenenud. Kui transiitveoste osatähtsus sadamates oli 2021. aastal veel 53%, siis 2023. aasta esimese poole tulemuste põhjal on see langenud 26 protsendile. Ehk on sadamad tasapisi leidmas transiitveo asenduseks uusi lahendusi, kuigi ka sadamate kaubamaht mullu vähenes. Transiitvedude osatähtsus raudteel on 2023. aasta üheksa kuu tulemuste põhjal kahanenud 23 protsendini kaubavedudest tonnides, 2021. aastal oli see veel 41%. Raudtee kaubaveost üle kahe kolmandiku (69%) on andnud sel aastal riigisisene kaubavedu.