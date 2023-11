Politseinike puhumisreid jättis Tallinna-Tartu maantee vahele, aga tulemused on ikka jahmatavad

Smirnov sõnas, et enamus alkoholi tarvitanud juhtidest ütlesid, et nad arvasid autot juhtima hakates, et nad on kained. „Enesetunne ja tegelik terviseseisund ei ole aga alati vastavuses. Rõhutan, et igal sõiduki rooli minejal tuleb enne rooli istumist veenduda selles, et ta on kaine ning ainuke kindel vahend veendumaks, kas juht võib autot juhtima asuda, on enda kontrollimine alkomeetriga.”