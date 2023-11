Esiliiga korvpallurid ei suutnud liidrit vääratama panna

Paide meeskonna mänedžer Janno Viilup ütles, et kaotus 74:100 on kõrvaltvaatajale lootusetum, kui mäng tegelikult oli. «Olime esimesel veerandajal võitlusvalmis ja täiega mängus sees. Vastased küll juhtisid, kuid suutsime neid parajalt närvi ajada ja punktidega ohtlikult lähedale tagasi tulla. Vähendasime vahet küll 12, seitsmele ja isegi neljale punktile,» lausus ta. Vastased hakkasid pinge all vigu tegema ja treener võttis põhimängijaid välja rahunema.