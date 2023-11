Heategevuskampaania eestvedaja Katri Link ütles, et "500 kleidi" suure toetaja Kaia Iva annetus oli oma kummalisel moel seotud numbrimaagiaga. "Lips läks müüki numbri all 500 tähistades kampaania 500. annetust. Selle alghind oli 50 eurot ja lõplik müügihind küündis üle 500 euro," märkis ta.

Lingil oli südamest hea meel, et lipsu pärast läks viimasel tunnil ülepakkumiseks. "Mis seal salata, tegin endast kõik oleneva, et see nii läheks. See oli ju Kaia Iva viimane suur heategu, mis näitab, et lahkudeski hoolis ta teistest inimestest väga ja võitles vähi võimalikult varajase avastamise eest," lausus ta.