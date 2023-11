Väätsa kogub jõuluvaateakende liikuma panemiseks annetusi

Väätsa kogukonnal on taas plaanis dekoreerida üle 40 akna ja avada need kõigile vaatamiseks 5. detsembril.

Akende eripäraks on see, et suur hulk neist on mingil kujul liikuma pandud. See vajab aga lisaressursse, näiteks valgustus, ehitus, elekter.