Sünnib pikalt oodatud Sõrve looduskaitseala

Sõrve kaitseala all asub osa Harku maardla lubjakivivarudest, mille kasutusvõimaluste arutelu taha on kaitseala loomine varasemalt korduvalt takerdunud. „Oleme nüüd olukorda põhjalikult analüüsinud ja saanud kinnitust, et loodusväärtused sellel alal on kõrgema väärtusega ja asendamatumad, kui siinsed maavarad,“ ütles kliimaminister. “Võib-olla tulevased põlved tahavad oma valikuid teha, nüüd jääb neilegi see võimalus - maavarad jäävad kaitseala all ju alles.“ Michal kinnitas, et ka pärast looduskaitseala loomist otsitakse edasi võimalusi tagada ehituslubjakivi varustuskindlust. Harju maakonna maavarade teemaplaneeringuga töötatakse juba selles suunas, et leida koostöös kõikide osapooltega sobivad alad maavarade uurimiseks ja kaevandamiseks, tagamaks võimalused ühiskonna vajaduste rahuldamiseks. Teemaplaneering määrab kindlaks perspektiivsete uuringualade ja kaevandamisalade paiknemise ning olemasolevate alade laiendamise võimalused. Lisaks antakse üldised suunised kaevandamisega kaasnevate mõjude ja häiringute leevendamiseks ning kaevandatud alade korrastamiseks.