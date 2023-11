Eesti–Armeenia parlamendirühm käis töövisiidil Armeenias

Parlamendirühma esimees Mati Raidma märkis, et väga kõrgetasemeliste kohtumiste raames kohtuti Jerevanis Armeenia presidendi Vahagn Khachaturyani, peaministri Nikol Pashinyani, parlamendi spiikri Alen Simonyani, asevälisministri Paruyr Hovhannisyani ja Armeenia–Eesti sõprusrühma juhi Arsen Torosyaniga ning grupi liikmetega parlamendis. „Kohtumistel süvenes veendumus, et avatud demokraatia kinnistumine riigis on pöördumatu protsess ja Venemaa sõltuvusest vabanemine rahvusvahelisel toel reaalne ja teostatav perspektiiv,“ sõnas Raidma.