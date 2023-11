Eesti Laul 2024 poolfinalistid on selgunud

Eesti Laul 2024 poolfinalistid tähestikulises järjekorras

5MIINUST x Puuluup „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“

Autorid: Põhja Korea, kohver, Lancelot, Päevakoer, Marko Veisson, Ramo Teder, Kim Wennerström

Anet Vaikmaa „Serotoniin“

Autor: Sven Lõhmus

Antsud „Vetevaim“

Autorid: Aile Alveus, Antsud

Cecilia „FOMO“

Autorid: Cecilia-Martina Mägi, Sander Sadam, Liis Hainla

Ewert and The Two Dragons „Hold Me Now“

Autorid: Ewert Sundja, Erki Pärnoja, Ivo Etti, Kristjan Kallas

INGA „No Dog On a Leash“

Autorid: Inga Tislar, Markus Palo

Ingmar „Dreaming“

Autor: Ingmar Erik Kiviloo

Laura „Here's Where I Draw the Line“

Autorid: Laura Põldvere, Johannes Lõhmus

Multikas, Ewert Sundja „Oblivion“

Autorid: Joosep Järvesaar, Hugo Martin Maasikas, Ewert Sundja

OLLIE „My Friend“

Autor: Oliver Mazurtšak

Peter Põder „Korra veel“

Autor: Peter Põder

Silver Jusilo „Lately“

Autorid: Silver Jusilo, Markus Palo

Sofia Rubina „Be Good“

Autorid: Jason Hunter, Robert Stanley Montes, Renae Rain

Traffic „Wunderbar“

Autorid: Stig Rästa, Silver Laas

YONNA „I Don't Know About You“

Autorid: Johanna Eendra, Jakob Kaarma, Semjon Greef