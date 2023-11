Riigikogu saalis kõlasid Järvamaa murekohad

„Nüüd on siis seadustatud, et üle 8 miljoni läheb ümberjagamisele rikkamate omavalitsuste arvelt vaesematele omavalitsustele. Ja sellega seoses nagu peaks nende tulubaas ka läbi toetusfondi kasvama. Aga olukord on selline, et kui ma mõtlen ühe Järvamaa omavalitsuse peale, siis nemad võidavad läbi selle uue seaduse kuskil 60 000 eurot, samas nad kaotavad käibemaksuga seal ligi 140 000 eurot,” tegi ta sissejuhatuse. „Ja kui me vaatame edasi, et läbi sellesama toetusfondi jagatakse ka niinimetatud hooldustasud ümber sotsiaalvaldkonnas ja kui eelmisel aastal oli selleks ligi 37 miljonit eurot, siis sellel aastal kuskil 57 eurot ehk tunduvalt proportsionaalselt vähem. Nii et omavalitsuste tulubaas väga vähe kasvab. Peale selle paljud omavalitsused on pöördunud kohtu poole. Kuidasmoodi valitsus kavatseb selle olukorra lahendada? „

Peaminister Kaja Kallas vastas, et mis puudutab haldusreformi, siis sotsiaalkaitseminister tegeleb sellega, tegeleb nende omavalitsustega, tegeleb selle probleemi olemuse mõistmise ja tegelikult lahenduste pakkumisega. „Mul ei ole praegu teile seda vastust, et me teeme niimoodi. Omavalitsused on väga erinevad, nende murekohad on väga erinevad, nende käitumismudelid on ka väga erinevad olnud. Enne, kui lahendusega välja tulla, peab seda veel mõõtma. Need mured osal on adekvaatsed ja osa on võib-olla ka ise kaasa aidatud sellele.”