LINNAMEESKOND SUURMÄNGU EEL ⟩ Staadionile tulles ära ole joobes ja jäta pürotehnika koju

Suitsetada tohib ainult sissepääsu kõrval asuvas vastavalt tähistatud kohas. Tribüünil ja selle taga on suitsetamine keelatud!

Neljandik tribüünist ehk tribüüni tagumine osa on sellel mängul eraldatud FCI Levadia fännidele. Külalisfänne ootab nende tribüüniosa juures eraldi puhvet ning WC. Külalisfännide suitsetamiskoht asub metsapoolse aia ääres.

Lisaks Paide Linnameeskonna turvameeskonnale kaitsevad sellel mängul meie kõigi ohutust ning mõnusat mänguelamust ka ProSecurity lisajõud Einar Lillo ja Elari Kasemetsa juhtimisel. Turvatöötajad on staadionil selleks, et teid aidata, ent nende korraldustele allumine on staadionil nõutud.