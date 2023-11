Türi kool ootab eelgümnaasiumisse

Tundides osalemine on eelregistreerimisega ja seda tuleks teha hiljemalt 20. novembriks- TÜG eelgümnaasiumi registeerimine

TÜG eelgümnaasiumi tunnid on põnevad ja väikese „kiiksuga“, kus TÜGi õpetajad tutvustavad teistsugust lähenemist erinevatele ainevaldkondadele. Tundide käigus saab selgeks, et gümnaasiumis õppimine on huvitav ja mitmekesine ning annab kindlasti vajaliku ettevalmistuse järgmisteks sammudeks oma elu kujundamisel.