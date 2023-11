Järvamaa Kutsehariduskeskuse noor pälvis neljakohalise õppestipendiumi

Stipendiaat Kert Kürsa on lapsest saati teadnud, et ta soovib saada autotehnikuks. Teda kõnetavad kõik mootoriga masinad ning ka vaba aja sisustab ka kodus garaažis nokitsedes. Tal on kindel plaan lõpetada kool ja ennast tulevikus autotehniku erialal edasi täiendada ning asuda tööle autoettevõttes, kus enda teadmisi ja oskuseid arendada. Kerdil on ka väga head tulemused koolis ja korrektne suhtumine õppetöösse.