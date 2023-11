Rimi Eesti Food AS kommunikatsioonijuht Teet Koljal selgitas, et see tähendab seda, et klient saab vormistada tellimuse Rimi e-poes ning see tuuakse kliendi poolt valitud tarnepäeval Paidesse või Türile ning klient saab kaubad kätte kohalikust Rimi kauplusest