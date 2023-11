Türi vibulaskurid pälvisid suure rahalise toetuse

Lisell ja Robin Jäätma on kaks andekat noorsportlast, kes on valinud enda südamealaks vibulaskmise. Võisteldakse nii individuaalselt kui ka koos. Segatiimina hakati võistlema 2019. aastal ning nende koostöö sujus nii hästi, et kohe esimesel aastal võideti Universiaadi kuldmedal ning püstitati uus juunioride maailma rekord. Pärast seda on nende teekond läinud ainult ülesmäge. On võidetud palju medaleid ja püstitatud uus rekordeid. Õe-venna omavaheline keemia on nii tugev, et saadakse jagu ka kõige tugevamatest. Hetkeseisuga on nad maailma edetabelis 6.kohal ja Euroopa edetabelis 1.kohal.