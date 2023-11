Kiira-Marii ema Kerli Sirila ütles, et kuna tulemas on ansambli Karavan 40. sünnipäevatuur, siis käidigi seda saates tutvustamas ning lugu kunagisest repertuaarist sobis saatesse nagu valatult. "Seda enam, kui seda laulab väike laps," sõnas ta.

Sirila rääkis, et kuna ansambel esitab sünnipäevatuuril suures osas ka oma kunagisi tuntud hitte, siis vajasid nad last, kes "Me armastame suplemist" lugu laulaks. Soliste otsiti ennekõike oma ansambli liikmete laste seast. Kiira-Marii isa Marko Sirila on ansambliga Karavan seotul olnud juba üle kümne aasta ja mängib seal nüüd trumme.