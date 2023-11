Rakvere Teater toob lavale ühe muundumise loo

Kuidas armastada kedagi, kes osutub kohutavaks koormaks? Ühel hommikul tööleminekuks ärgates avastab Gregor, et ei tunne enam ennast ära, ja hullem veel, teda ei tunne ära ka tema lähedased – isa, ema, õde. Soov saada tunnustust endast loobumise hinnaga on muutnud ta võõraks kõigile.

„Meil on ainult üks elu. Me rabeleme, püüdes sobituda normidesse, mustritesse. Me teenime elatist, tahame olla kasulikud, püüame vastata ühiskondlikele ja iseendale seatud ootustele,” ütleb lavastaja. „Metamorfoos on miski, mis toimub selles loos kõige ja kõigiga. See on üleminek ühest olekust teise.”