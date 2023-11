„Tegemist on tavapärase tegevusega, kui hooldekodus on rohkem haigusjuhtumeid," sõnas AS Koeru Hooldekeskuse juhatuse liige Rünno Lass ja lisas, et hetkel on COVID-19 viirusesse nakatanuid kolmes osakonnas. „Haigestunud on nii kliente kui ka töötajaid," täiendas ta ja jätkas, et seetõttu suletakse osakonnad ning ka majja sissepääs. „Asi on kontrolli all, kuid meetmeid tuli kasutusele võtta."