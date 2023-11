KELLELE LÄHEB AUNIMETUS JA 10 000 EUROT ⟩ Järvamaa mees esitati erakondlikus liinis aasta isa nominendiks

Isamaa Aasta Isa aunimetusega tunnustatakse Isamaa erakonda kuuluvat lasterikast isa, kelle pere kasvatab või on üles kasvatanud neli või enam last. Aunimetus antakse üle koos rahalise preemiaga 10 000 eurot ning see on tunnustuseks nende panuse eest pereelus ja ühiskonnas.