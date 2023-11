RMK asustas sügisel Eesti veekogudesse veerand miljonit noorkala

„Kui Narva jõe kohta on kindlalt teada, et see oli veel sajanditagusel ajal tuura kudejõgi, siis Pärnu kohta seda kindlalt ei teata, kuid teadlaste hinnangul võiks see jõgi tuurale sobida küll,“ põhjendab Ene Saadre. Ka järgnevatel aastatel on plaanis tuurade asustamist Pärnu jõkke jätkata. Tuurade uurimine, kasvatamine ja asustamine toimub viis aastat kestva LIFE programmi projekti Baltic Sturgeon rahastamisel.