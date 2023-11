Premium liiga viimases voorus selgitatakse kõik tabelikohad, esikolmiku nimel võistleb neli klubi

Tabeli kaheksanda Transi ja neljanda Kalevi kohtumises on Transil oluliselt vähem pinget: kuigi võiduga on laual võimalus koha võrra kerkida, on järgmiseks hooajaks koht Premium liigas kindlustatud ning eurosarja naasmise võimalusi tabeliseis enam mõjutada ei saa. Kalevi õlul lasub seevastu võidukohustus, sest kahe punkti võrra kõrgemal asuva Paide komistamisel on võimalus pronksmedalid endale napsata. Samuti kindlustataks seeläbi koht Konverentsiliigas, kuhu on võimalik pääseda ka praeguse neljanda positsiooni toel, kui karikasarja lõpptulemus seda soosib. Kaotus või viik loob seevastu olukorra, kus Kalju ja Vapruse edu korral võidakse kukkuda aga lausa kuuendale positsioonile. Kuigi meeskondade vahe tabelis on suur, tuleb tõdeda, et soosikuks võib pidada Transi, kes on võitnud kõik tänavused omavahelised kohtumised.