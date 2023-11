Põllumajandusega seotud järvalased pälvisid aumärke

EPKK juhatuse esimees Ants Noot ütles tunnustusi üle andes, et põllumajandussektoris tegutsevad inimesed on väärt esiletõstmist, sest nemad katavad meie toidulaua. „Täna saame siin aumärgid üle anda vaid kaheksale tublile oma ala hästi tundvale inimesele, kuid tunnustuse on ära teeninud teisedki põllumajandussektoris töötavad inimesed, kelle igapäevane pühendunud töö tagab meile mitmekesise toiduvaliku,“ rääkis Noot. „Kuid esmalt tahan üle anda koja auliikme tiitli Roomet Sõrmusele, kes viisteist keerulist ja pikka aastat juhtis koja tegemisi ning esindas Eesti põllumeeste ja toidutootjate huve rahvusvahelistes põllumeeste organisatsioonides,“ ütles ta.

Lenno Link, kes on Väätsa Agro AS juhatuse liige ja hinnatud juht, kelle juhendamise all on saadud häid tulemusi piimakarjakasvatamisel. Kuigi Lenno on väljaõppelt agronoom ja pühendab palju aega taimekasvatusele Väätsal, mõistab ta hästi loomakasvatuse eripära ja vajadusi. Loomade heaolu ja kvaliteetse sööda tagamiseks on tema eestvedamisel tehtud Väätsal suuri edusamme. Saadud kogemusi ja teadmisi jagab Lenno seminaridel ja töögruppides, ta on hinnatud arvamusliider.

Lii Samler, kui endine pikaajaline Maalehe ajakirjanik on aidanud avada põllumajandussektori olulisi teemasid ja lugejaid harida. Tema sulest on kajastust leidnud iga-aastased Künnivõistlused. Lii on südamega oma tööd teinud ja tema pühendumine põllumajandusteemade käsitlemisel väärib esile tõstmist.

Ain Aasa, kes on viimased viisteist aastat juhtinud Eesti ühe suurima põllumajandusettevõtte, Estonia OÜ tööd. Ain Aasa oli 2013. aastal Aasta Põllumehe kanditaat ning pärjati 2015. aastal põllumajanduse tippjuhi tiitliga. Väärib tunnustamiste tema tulemuslik töö sektori arendamisel.