Järvamaa kurgikasvataja tööd märgati kõrgel tasemel

Parima taimekasvataja aunimetuse pälvis Ranet Roositalu Joosepi talu OÜst.

„Augustis toimunud parima taimekasvataja valimise konkursil külastasime nelja omanäolist aiandustootjat. Ranet Roositalu tõusis esile oma selgete tulevikuplaanide poolest ning innovaatiliste tootmisvõtetega. Ta on otsinud parimaid aianduse praktikaid naaberriikidest ja kohandanud need Eesti oludesse, mille tulemusena suudab ta ettevõtte arendamiseks kasumit teenida,“ ütles MESi juhatuse liige Meelis Annus ning lisas „Tänan ka teisi kandidaate konkursil osalemast ning et nad eestlaste toidulauda ja lillevalikut kohaliku kaubaga varustavad.“

Parima taimekasvataja nominentideks olid ka kartulikasvataja Kulle Põldmaa K & G Saarelt OÜst, kurgikasvataja FIE Kuido Paimla ning lillekasvataja Getriin Hermlin Rikets Tootmine OÜst.

Parima maamajanduseriala õppejõu aunimetuse pälvis Katrin Laos Tallinna Tehnikaülikooli toidu- ja biotehnoloogia osakonnast ning parima maamajanduseriala õpilase aunimetuse Jaagup Kask Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist põllumajanduse erialalt.

„Katrin Laos on väga hea näide sellest, kuidas teadustöö ja maamajandus omavahel ühendada, ta on uurinud erinevaid toiduvaldkonna küsimusi ning teinud koostööd erialaliitude ja ettevõtjatega. Ülikoolis arendab ta toidutehnoloogia- ja toiduarenduse valdkonda. Jaagup Kask on pühendunud põllumajanduseriala õpilane, kes on oma põhjalikkuse ja tehnikahuviga eeskujuks paljudele kaasõpilastele,“ ütles MESi juhatuse liige Meelis Annus.

MES tunnustab parimaid maamajanduseriala õpetajaid ja õpilasi aastast 2001 ning parimat taimekasvatajat aastast 2014. Parima maamajanduseriala õppejõu aunimetusega kaasneb skulptuur „Õpetaja Laur“ ning parima taimekasvataja (aiandustootjate kategoorias) aunimetusega skulptuur „Naeri tõmbamine“. Skulptuuride autor on Tauno Kangro.