Jaak Linnas (50) ütles, et tele­tuntus teda ei üllata. Ta ei varjagi, et just see oli suuresti põhjus, miks ta saatesse läks. Viis aastat tagasi osales ta ansambliga Eesti Mees Sünne Valtri ja Kalle Sepa juhitud telesaates «Rahvabänd». Sellele järgnes samuti menu ja suurepärande duett Sünne Valtriga, mida on nüüd vaadatud Youtube’is 670 000 korda.