Korvpallurid panid saalitäie rahvast rõkkama

Kui mõni võõram inimene oleks reede hilisõhtul juhuslikult Paide E-Piima spordihalli sisse astunud, võinuks ta arvata, et käimas on ülipingeline Eesti koondise mäng, sest saalitäis rahvast rõkkas ja juubeldas kui valgesärklased silmad põlemas peas ühe korvi alt teise alla tormasid. Aga ei, melu tekitas hoopis esiliiga kohtumine, kus Paide Viking Window tuli suurest mõõnast välja. Nad võitlesid viimasel mänguveerandil kodupubliku silme all masendavast kaotusseisust välja ülimagusa ühepunktilise võidu Tamsalu Los Toros/TalTechi meeskonna üle.