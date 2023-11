Aasta isa on Vodja õpilaskodu öökasvataja, isa ja vanaisa Aimar Asten

Aimar Asteni tütar Ürli tõdes, et tema isa on ühtlasi kõikide laste isa. „Mitte ainult meie perekonnapea, tagala, kindlus, kaitse, sõber ja tugi, vaid ka kooli keskkonnas kõikide laste isa. Ta on tugi, suur sõber, turvatunde looja ka kooli keskkonnas lastele, kes on oma kodust eemal,“ rääkis tütar. „Isa, kes suudab tekitada kõikides lastes usalduse, kaitstuse tunde ja turvalise ruumi. Ta on isa, kes on hea ja soe ning kui vaja, siis ka õiglaselt karm.“

Ürli iseloomustas, et vanaisana on ta oma lapselapsele suurim tugi, eeskuju ja usaldusisik. „Lapselapsele on ta justkui isa eest. Leiab alati lapselapse jaoks aega mistahes toimetuste kõrvalt. Mängib meelsasti erinevaid laua- ja pallimänge. Lemmik on kindlasti male. Vanaisa kaasab lapselast ja lapsi ka igal võimalusel oma tegevustesse, et nad saaksid uusi eluks vajalikke oskusi õppida. Isegi kui teda pole alati lähedal, on ta alati telefonikõne kaugusel toetamas ja aitamas. Ta on kasvatanud peale oma laste üles ka võõraid lapsi, kellesse suhtub kui omadesse.“