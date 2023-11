Omavalitsused saavad toetust jalg- ja rattateede rajamiseks

„Soovime toetusrahaga kaasa aidata, et laiendada kergliiklusteede võrgustikku ning rajada uusi või ühendada teelõike, mis praegu ei soosi punktist A punkti B kas jala või näiteks jalgratta või lapsevankriga liikumist. Olgu siis inimestel vajadus liikuda kergliiklusteid mööda tööle, kooli või ühistranspordipeatusesse, et sealt edasi soovitud marsruudil liikuda. Ennekõike näeme täna seda vajadust just suurematest linnapiirkondadest kaugemal asuvates paikades,“ selgitas regionaalminister Madis Kallas. „Investeeringud jalgratta- või jalgteedesse parandavad lisaks ka liiklejate ohutust, mis omakorda aitavad kaasa turvalisemale ja paremale elukeskkonnale. See on omakorda üheks eelduseks, et inimesed jätkuvalt tahaksid elada suurlinnadest kaugemal asuvates alevikes ja külades,“ lisas Kallas. „Kergliiklusteede võrgustiku korrastamine ja ligipääsetavuse parendamine on osa liikuvusreformist, millega soovime luua inimestele ühistranspordi kasutamiseks paremad võimalused. Eesmärk on, et nii ühistranspordi kui ka jalgsi või jalgrattaga liikumise võimalused tervikuna vastaksid inimeste tegelikele vajadustele tänasest rohkem.“