Eesti koolid asuvad võitlema toiduraiskamisega

Stockholmi Keskkonnainstituudi SEI Tallinna keskuse 2021. aasta uuringust selgub, et Eesti koolide ja lasteaedade sööklates visatakse igal aastal ära ligi 1900 tonni toitu, millest 80 protsenti tuleb õpilaste taldrikutelt. Toiduraiskamise vähendamiseks käivitas Daily nime all tegutsev Eesti suurim koolitoitlustaja Baltic Restaurants Estonia AS võistluse, mille käigus selgitatakse välja kõige vähem toitu raiskav koolisöökla.

Ettevõtte müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson sõnas, et võistlusmomendi kaudu soovitakse koole ära visatava toidu hulka vähendama innustada. „Kui äravisatud toidu kaalunumbrid on pidevalt silme ees, tekib automaatselt sportlik hasart jäätmete kogus iga päevaga aina väiksemaks saada,“ selgitas Endrikson.

Keskkonnakuu raames toimuva algatuse eesmärgiks on tuua õpilaste teadvusesse, et tervislikul ja värskel toidul on suur väärtus. „Viimastel nädalatel on ühismeedias ringlenud postitusi, kus toidu üle on nalja tehtud ja seda solgiks kutsutud, mis omakorda võib anda lastele sõnumi, justkui söögi raiskamine oleks normaalne nähtus. Toidu austamine ja sellest lugu pidamine on alati eestlaste kultuuri juurde kuulunud, kampaania eesmärk on seda traditsiooni meelde tuletada,“ rääkis Baltic Restaurants Estonia AS juht Aaro Lode.

Daily korraldab keskkonnakuud ja toidujäätmete kaalumist kolmandat korda. Üle-eelmisel aastal suudeti keskkonnakuu raames tehtud teavitustööga vähendada õpilaste taldrikutelt äravisatava toidu kogust 20 protsendi võrra, eelmisel aastal vähenesid kogused omakorda veel kümnendiku võrra. „Õpilased hakkasid endale alguses pigem väiksemaid portsjoneid tõstma, et toitu üle ei jääks, soovi korral tõsteti hiljem juurde,“ rääkis Endrikson. „Ehkki toidu kaalumise aktsioon on seni toimunud ainult Daily koolides, on rõõm näha, et toiduraiskamise vastu on võitlema asunud ka teised koolid,“ lisas ta.

Keskkonnakuu raames on õpilastele koolides kättesaadaval harivad teabematerjalid. Lisaks annavad toitlustus- ja keskkonnaeksperdid tasuta veebiloenguid, millest on oodatud osa võtma nii koolipered, lapsevanemad kui ka teised toiduvaldkonnast huvitatud inimesed.