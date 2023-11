Uuus laenumeede aitab leevendada ebasoodsatest ilmastikuoludest põhjustatud ajutist rahapuudust

„Meetme abil saavad ettevõtjad leevendada näiteks põuast või liigniiskusest põhjustatud taimekasvatus- ja aiandustoodangu vähenemisest tingitud ajutist makseraskust. Sõltuvalt piirkonnast on tulemused väga erinevad, aga kahjuks on paljudel ettevõtjatel saagid kolmandiku võrra väiksemad ja saagi saamiseks kasutati eelmise aasta kalleid tarvikuid, mille arveid on vaja saagi müügiga sügisel tasuda. Sellist müügikäibe auku on väga keeruline ühe aasta müügiga lahendada. MESist on võimalik taotleda käibelaenu, mille tagasimakse aeg on kuni 3 aastat,“ ütles MESi juhatuse liige Meelis Annus.